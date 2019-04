Vitesse verkoopt stadion voor het eerst sinds jaren uit

Het is voor het eerst in vijf jaar dat GelreDome bij een competitieduel van Vitesse vol zit. Bij competitiewedstrijden kunnen maximaal 21.248 mensen in het stadion in Arnhem-Zuid.

De laatste keer dat Vitesse in een vol GelreDome speelde, was in april 2014 in de wedstrijd tegen Ajax. Toen had het stadion nog plek voor 25.500 toeschouwers.

Bij de vrouweninterland tussen Nederland en Mexico kunnen 28.000 toeschouwers in GelreDome, omdat dan de doeken in de hoeken van het stadion zijn weggehaald. Ook voor die wedstrijd zijn bijna alle kaarten verkocht.

Zie ook: Oranjevrouwen hebben GelreDome bijna gevuld: 25.000 kaarten verkocht