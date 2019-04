Politiewagen en ambulance niet goed voor verwarde personen

Verwarde personen op de Veluwe en in de Achterhoek worden het komende jaar bij wijze van proef vervoerd door een neutraal busje van GGZ Vervoer met gespecialiseerd personeel. Uitgangspunt is dat mensen met verward gedrag niet meer onnodig in een politieauto of cel terechtkomen. Zij zijn beter op hun plek binnen de psychiatrische gezondheidszorg.

door Maaike de Glee

Het kan iedereen ooit overkomen: ineens raak je hevig in paniek en weet je niet meer hoe je moet reageren op je omgeving. Hoe angstig kan het dan zijn als je wordt afgevoerd met een politieauto of vastgebonden op een brancard per ambulance. Terwijl je geen strafbaar feit hebt gepleegd of lichamelijk helemaal in orde bent.

Om die reden zijn Witte Kruis Ambulancezorg, GGNet en Politie Oost-Nederland, in samenwerking met Zorgbelang Inclusief, GGD en 16 gemeenten in Noord- en Oost Gelderland per 1 april de pilot Passend vervoer voor mensen met verward gedrag gestart.

GGNet

Het project richt zich op het organiseren van vervoer van mensen met verward gedrag en een psychiatrische aandoening naar een locatie van GGNet voor een psychiatrische beoordeling als dat thuis niet mogelijk is.

GGNet is de ggz-zorgorganisatie in Noord- en Oost Gelderland en verzorgt onder meer de crisisdienst. Dit project voorziet in passend vervoer omdat een ambulance in veel gevallen niet het meest geschikte voertuig is. Als iemand een strafbaar feit pleegt, wordt diegene wel door de politie vervoerd.

De aanvraag en ritopdracht loopt in de proef altijd via de meldkamer en ambulancezorg. De inzet van GGZV, die het vervoer in opdracht van de ambulancezorg doet, komt tot stand in samenspraak met de crisisdienst en de verpleegkundig centralist. Die besluiten op basis van alle informatie welk voertuig voor de patiënt het beste kan worden ingezet. Indien een medische oorzaak voor het verwarde gedrag niet kan worden uitgesloten, wordt eerst een ambulance gestuurd.

Wit busje

Wanneer iemand naar de beoordelingskamer moet worden vervoerd, is een ambulance niet het meest geschikte voertuig. Het is niet prikkelarm, de persoon kan alleen per brancard worden vervoerd in plaats van zittend en het voertuig is herkenbaar en daardoor mogelijk stigmatiserend. Het vervoer door GGZV wordt gedaan in een witte bus met minimale herkenbare opdruk. Het voertuig is bij het inzittendegedeelte voorzien van getint glas om de privacy te waarborgen. En ook de begeleiders hebben geen uniform aan, maar dragen normale kleding waardoor zij zo neutraal mogelijk ogen.

De mensen die het vervoer van de verwarde personen begeleiden zijn allemaal zeer ervaren in de jeugdhulpverlening en GGZ. Door de normaliserende en de-escalerende aanpak van dit personeel wordt al tijdens het vervoer gezorgd voor een veilige en normale situatie, waarbij het gebruik van dwang- en drangmaatregelen wordt voorkomen.

Tijdens de pilot zullen alle betrokken instanties regelmatig met elkaar om tafel gaan om de zorg te evalueren.