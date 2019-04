Oudere agent overdag, jongere doet de nachtdienst in Winterswijk

Het politiekorps in Winterswijk vergrijst dusdanig dat het van invloed is op de organisatie. Politieagenten van 55 jaar en ouder hoeven geen nachtdiensten meer te draaien en werken alleen nog overdag als ze van een bestaande regeling gebruikmaken. En dat wordt een probleem.

door Domien Esselink

'De oudere agent is overdag op straat, de jongere agenten draaien de nachtdiensten’, zegt burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk. De burgemeester repte vorige week tijdens de raadsvergadering van een probleem waaraan wordt gewerkt.

In heel Nederland ouder

'Het is algemeen bekend dat de politie in heel Nederland wat ouder wordt', zegt een woordvoerder van de politie. 'Winterswijk maakt deel uit van het team Achterhoek Oost, samen met Aalten, Oost Gelre en Berkelland. We hebben een bezetting afgesproken en daar houden we ons aan. Als er een nieuwe agent komt kijken we wel naar de leeftijd. In zoverre houden we de leeftijdsopbouw in de gaten.'

Levert de vergrijzing problemen op voor de organisatie en de werkwijze? 'De politie is aanwezig op de plekken waar het nodig is. Het is niet zo dat jonge agenten alleen maar nachtdiensten draaien. Er wordt rekening met ze gehouden, het moet voor iedereen te doen zijn. Mocht het lastig worden dan kunnen we een beroep doen op buurtteams, maar dat is nog niet aan de orde geweest. Het gaat nog goed.'

Geen verplichting

Agenten van 55 jaar en ouder kunnen afzien van nachtdiensten. 'Het is een ontheffing waar ze gebruik van kunnen maken, geen verplichting', verklaart de woordvoerder. 'Er zijn dan ook oudere collega's die wel meedraaien in de nachtdiensten. Dat is heel persoonlijk, zo van: wil ik het nog, kan ik het nog? Het is niet standaard dat agenten van 55 jaar en ouder geen nachtdiensten meer draaien.'