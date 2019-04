Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Ellie Smeekens

Luister hier naar het fragement

Stichting NAbij en de St. Eusebiusparochie van Arnhem en omstreken, hebben het afgelopen jaar samen gewerkt aan een Herinneringsboek. De meesten van ons hebben een kring van mensen om zich heen: gezinsleden, familieleden, vrienden, kennissen.

De Stichting Nabij begeleidt mensen in de laatste fase van hun leven, die nog maar heel weinig mensen of helemaal niemand meer hebben.

Er kan van alles in je leven gebeurd zijn waardoor je in deze situatie gekomen bent; ziekte, verslaving, ervaringen die te zwaar zijn om te dragen, ons levenstempo en alle technische ontwikkelingen die veel te snel gaan, geliefden om je heen die wegvielen waardoor je alleen achterbleef…. Soms is er sprake van een bewuste keuze om zich terug te trekken, maar meestal is er eerder sprake van onmacht. Onmacht om contacten te leggen, niet weten waar je terecht kunt, vertrouwen in mensen zijn kwijtgeraakt…

Vrijwilligers van de Stichting Nabij gaan mee naar de dokter als mensen dat willen.

Zijn gesprekspartner als mensen de balans van hun leven op willen maken, of willen praten over hun laatste wensen, eten met iemand, doen een spelletje etc. Desnoods waken ze bij toerbuurt 24 uur per dag zodat iemand niet alleen hoeft te sterven.

In dit Herinneringsboek kunnen mensen die in de loop van hun leven vereenzaamd zijn geraakt een pagina krijgen - als zij dat tenminste willen -, zodat ook zij na hun dood herinnerd worden. Die pagina kan ingevuld worden met een in memoriam, een foto, verhaal, lied, gedicht dat mensen dierbaar was, een motto dat hun leven tekende etc.

Het boek is nu nog leeg, maar zal langzaam gevuld worden.

Dit boek hebben we afgelopen dinsdag met een klein ritueel, een zegen en zang van de Stadscompagnie in de Mariakapel van de Martinuskerk in Arnhem gelegd. Die kerk ligt behoorlijk centraal in de stad en de Mariakapel is elke dag open. Ieder die wil kan er binnenlopen om even stil te zijn, te bidden, een kaarsje aan te steken, en in de nabije toekomst dus ook even stilstaan bij de levens van mensen die een bladzijde in het boek hebben gekregen.

Zo willen we ook deze mensen gedenken en recht doen aan hun leven en wie zij waren.

We willen hen als het ware terugbrengen in de kring van mensen, waar zij bij leven uit gevallen zijn. Ook zij hebben ooit in hun leven verlangd naar geluk, gezien worden, erbij horen, liefde, net als ieder ander.

Er is een mooi oud chassidisch verhaal dat goed uitdrukt hoe wij mensen bij elkaar horen en elkaar nodig hebben.

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: ‘Hoe kan je het moment bepalen, waarop de nacht ten einde loopt en de dag begint?’ ‘Is dat het moment waarop je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?’, vroeg de één. Maar de rabbi was niet tevreden met dit antwoord. ‘Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?' vroeg een ander. ‘Nee’, zei de rabbi.

‘Maar wat is dan het antwoord?’, vroegen zijn leerlingen.

Toen zei de rabbi: ‘Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of broeder ziet, wie het ook is en wat er ook in zijn of haar leven gebeurd is.’