Bange kat springt na week zelf van het dak; buurt opgelucht

Al een week zit het beest op het dak van de rijtjeswoning in de Arnhemse uitbreidingswijk. En hij wil er niet vanaf. Zelfs pogingen van de brandweer om het dier met een hoogwerker van het dak af te krijgen mislukken.

Buurt in rep en roer

De buurt denkt dat het dier al die tijd niets te eten heeft. Maar de wijkbewoners zijn verdeeld: de dierenliefhebbers die de kat van het dak af willen hebben en de nuchteren die denken dat het dier er best zélf vanaf kan komen. Ondertussen komen er steeds meer mensen op het incident af. Zelfs dierliefhebbers uit Apeldoorn melden zich in de straat om te helpen.

Er moet wat gebeuren vinden de dierenliefhebbers. Maar de nuchteren, onder wie veel eigenaren van de woningen, weigeren pertinent dat er mensen met ladders over hun dak gaan lopen. En dus kan er niemand bij de kat komen. Tot donderdagochtend.

Kat ruikt onraad

Een klussenbedrijf komt met ladders de straat inrijden. De eigenaar Bram Brand zit zelf achter het stuur. Vriendelijk vraagt hij aan de bewoners van het hoekhuis of hij het dak op mag. Dat mag. Bram zet de ladder tegen de gevel en klimt voorzichtig omhoog.

Omdat de aandacht van Bram ligt bij het behoedzaam verschuiven van de dakpannen om in evenwicht te blijven, ziet hij niet wat de rest van de straat wel ziet. De kat ruikt onraad en verlaat haar veilige plekje op de dakkapel. Ze sluipt buiten het zichtveld van Bram naar de andere kant van het dak.

Voorgoed van het dak?

Als dakdekker Bram boven is, ziet hij de kat nog nét ter hoogte van enkele zonnepanelen van het dak op de grond springen. Enigszins beduusd kijkt Bram de kat na die in een oogwenk in de struiken verdwenen is.

Vanaf boven meldt Bram dat de kat van het dak is. Bij de weinige omstanders heerst eerst nog wat ongeloof over zijn boodschap, maar al gauw slaat de stemming om in blijdschap. Al heerst er - nu de kat blijkbaar zelf de weg naar het dak kan vinden - ook de vraag of ze nu van de kat verlost zijn, of dat de kat er morgen gewoon weer zit. Het dier blijft de gemoederen bezighouden.

