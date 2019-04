Studenten krijgen lesje wiet in concertgebouw Nijmegen

Mag ik autorijden als ik wiet gerookt heb? Kan wiet een psychose uitlokken? Waarom raadt het genootschap van huisartsen gebruik af? Studenten krijgen donderdagavond een lesje wiet in concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen.

door Rob Haverkamp

De avond word georganiseerd door studievereniging Toep (Toegepaste Psychologie). Dat is een vereniging van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Er zijn al meer dan 100 aanmeldingen. Een gemêleerd publiek van studenten, docenten, patiënten die medicinale cannabis gebruiken en nieuwsgierigen.

Lokale expert

De les wordt verzorgd door Hidde Siers. Hij is medicinaal cannabis expert bij de enige legale growshop van Nederland, het Plantarium in Nijmegen. Hij adviseert klanten met wetenschappelijk onderbouwde informatie over het kweken, verwerken en gebruiken van cannabis als medicijn.

Naast de kennis die hij krijgt via zelfonderzoek en contacten met patiënten heeft hij ook veel contact met internationale, toonaangevende onderzoekers op het gebied van medicinale cannabis.

Hidde Siers (foto: H. Siers)

Kennis is beroerd

Siers richtte een paar jaar geleden het Informatiecentrum medicinale cannabis op, dat als doel heeft patiënten, medici en politici door middel van wetenschappelijke onderbouwing te informeren over medicinale cannabis.

Op de vraag hoe het gesteld is met de algemene kennis over cannabis antwoordt Siers: 'Ronduit beroerd'. Dat komt vooral door het enorme oerwoud aan informatie dat er is, maar waar je makkelijk in verdwaalt. Dat merkte hij zelf ook, na jaren van grondige studie.

'Ik ben niet meer ziek'

Eén van de studenten die de avond organiseert, is Maaike Casteleijn. Zij heeft zelf twee chronische ziektes: de ziekte van Crohn en de ziekte van Bechterew. Gebruik van medicinale cannabis veranderde haar leven. Ze vindt dat er nog veel te veel taboe hangt rondom medicinale cannabis.

'Ik heb er heel erg veel baat bij', vertelt Casteleijn hoorbaar enthousiast. 'Ik ben niet meer ziek. Mijn kwaliteit van leven is gewoon echt met sprongen vooruitgegaan.' Ze wil echt van het taboe af. 'Eigenlijk ben ik illegaal', zegt ze. 'Maar dat slaat nergens op.' Ze is niet high door het gebruik van de medicinale cannabis, terwijl eerder gebruik van reguliere medicijnen haar leven wel danig in de war schopten.

Huisarts wilde er niets van weten

Ondanks het taboe wil ze er rond voor uitkomen dat ze cannabis gebruikt. Casteleijn: 'Omdat ik wil dat het beeld dat mensen hebben van cannabisgebruikers verandert. En daar wil ik dan wel een stap in zetten'. Ze wil niets stiekem doen. En ze vertelt graag haar verhaal. 'Ik heb wel heel erg diep gezeten, ja.'

Haar huisarts trok zijn handen van haar af toen hij hoorde dat ze met cannabis aan de slag ging. 'Als dit nou echt zo goed werkt, Maaike, waarom weet ik dat dan niet?', was zijn reactie. Hij raadde haar af te stoppen met reguliere medicatie. Ondanks de reactie van haar huisarts zette ze door. 'Ik ben ondertussen 8 medicatiesoorten verder, en uiteindelijk kom ik uit op een plant. En het is mijn lijf', voegt ze daar nog aan toe.

Vanavond hoopt ze eens gewoon het gesprek aan te kunnen gaan met alle aanwezigen.

Promofilmpje voor de bijeenkomst:

Het feit dat de avond georganiseerd wordt door studievereniging TOEP betekent niet dat het seminar alleen door studenten kan worden bezocht. Iedereen is welkom. Voor studenten en leden van studieverenigingen geldt een gereduceerd tarief voor entree. De bijeenkomst is van 18.30 tot 21.45 uur in concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen.