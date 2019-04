Bennie Jolink en De Boetners maken nieuw clublied De Graafschap

'Een unieke ervaring', zo noemt zanger Kevin Raayman van De Boetners de opnamedag. 'Bennie is 72 en was een beetje slecht in orde, maar hij gaat staan en dan gaat een bek open van heb ik jou daar, en ook spot on.' De tekst van het nummer is gezamenlijk geschreven en gaat uiteraard over De Graafschap. 'Wi-j bunt de Superboeren, dat is de kernzin uit het nummer', aldus de zanger. 'Verder komen ook termen als de Roodbergen- en de Spinnekop-tribune terug. Het is vooral belangrijk dat het een algemene tekst is die altijd actueel blijft.'



Wanneer het nummer daadwerkelijk te horen is, is nog niet duidelijk. 'Dat is de grote vraag', vertelt Raayman. 'Dat ligt eraan hoe snel het mixproces gaat. Als dat snel lukt, komt het nummer dit seizoen nog uit. Maar als het langer duurt, moeten we misschien wachten tot het nieuwe seizoen begint.'