Oprollen en weg ermee: enorme nep-Nachtwacht uit Duiven op transport

De replica is jaren geleden gemaakt in opdracht van de vorige eigenaar van edelstenenbedrijf Ruben Robijn. Sterke mannen moesten nog wel even wat kratten met ruwe edelstenen en mineralen aan de kant zetten, maar toen was alles klaar om de enorme Nachtwacht – een replica – van de muur te halen.

Het schilderij in de Duivense bedrijfshal is een kopie van die in het Rijksmuseum, maar dan van origineel formaat: 5 bij 4.20 meter.

Simpeler dan gedacht

Hoe transporteer je zo'n enorm schilderij, vroeg koper Henk Wim Lijftogt uit Arnhem zich kort na de veiling al af. Oprollen, dat kan toch niet?

Maar zo simpel kan het toch zijn, vertelt Ilja Bruggeman, eigenaresse van Ruben Robijn. 'De lijstenmaker heeft de lijst oorspronkelijk in acht stukken gemaakt: vier hoeken en vier tussenstukken. Het is dus ook in acht stukken uit elkaar te halen. Dan wordt het doek uit de lijst gehaald en opgerold. Zo is het ooit ook, in een koker, binnengekomen.'

De replica wordt vrijdag van de muur gehaald en op transport gezet naar Frankrijk, waar koper Lijftogt een klooster bezit. Wat er bij Ruben Robijn voor in de plaats komt, weet Bruggeman nog niet.

