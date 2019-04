Kinderen leren zelfverdediging om pesters te weren

door Kelly Tanghe

De verdedigingssport is ook bedoeld om kinderen meer zelfvertrouwen. Tijn wordt wel eens gepest en daarom is hij de lessen gaan volgen. 'Door de lessen weet ik beter wat ik moet doen. Dat vind ik fijn', vertelt Tijn.

Pesten is minder

De lessen helpen Tijn om beter voor zichzelf op te komen. Het pesten is hierdoor iets minder geworden. 'Het pesten is wel iets minder. Ik word vaak geduwd en nu weet ik wat ik dan moet doen. Dat geeft me een fijn gevoel.'

tekst gaat verder onder video:

'Pesten begint al op de basisschool. Daarom is Superkids voor kinderen vanaf 4 jaar. We moeten kinderen weerbaarder maken en leren ze ook een stukje theorie. Zo krijg je sterke kinderen', vertelt instructeur Martijn Bouwman.

Stukje opvoeding

De kinderen leren niet alleen hoe ze zichzelf moeten verdedigen. Er wordt ook gepraat over pesten en over hoe je daar mee om moet gaan. 'We gaan ook met de kinderen in gesprek. Wat moet je doen als je gepest wordt bijvoorbeeld. Maar we praten ook wel eens over gezond eten. Het is behalve zelfverdediging ook een stukje opvoeding', vertelt Bouwman.