Gemeente weet al 13 jaar van 'lekkende' vuilnisbelt Wekerom

De gemeente Ede weet al sinds 2006 dat de oude vuilnisbelt in Wekerom voor vervuild grondwater zorgt. De provincie heeft de gemeente dat toen laten weten, maar die vond ingrijpen niet nodig. Dat blijkt uit een brief die Omroep Gelderland opgevraagd heeft bij de gemeente Ede. Pas in 2018 kwam de gemeente in actie.

door Joukje Beiboer

In 2006 werden er verhoogde concentraties van zware metalen arseen en barium in het grondwater gemeten. Maar omdat dat natuurlijke stoffen zijn, werd er niet ingegrepen. Ook bevatte het grondwater onder meer chloorhoudende koolwaterstoffen, ofwel oplosmiddelen.

De resultaten gaven 'geen aanleiding op dit moment maatregelen te nemen', was de conclusie van de provincie in 2006. In de brief wordt wel gewaarschuwd: 'Ten aanzien van het grondwater wijzen wij u erop dat het gebruik of het contact met het verontreinigde grondwater risico's met zich mee kan brengen'.

Laag niet dik genoeg

Uit die brief aan de gemeente blijkt verder dat de afdeklaag op een aantal plaatsen maar 10 tot 50 cm dik was. Dat is niet voldoende om als 'leeflaag' te gaan gebruiken. De chemische kwaliteit van de afdeklaag moest verder onderzocht worden om vast te stellen wat er met De Belt kon gebeuren, was het advies.

Hoewel er al in 2006 signalen waren van vervuild bodemwater en een dunne afdeklaag, is de gemeente pas 12 jaar later, in 2018, begonnen met herstelwerkzaamheden aan de voormalige vuilnisbelt. 'Toen een aantal jaar geleden de plannen bekend werden om een uitkijkpunt bovenop de locatie te realiseren, heeft de gemeente Ede wel aanleiding gezien om maatregelen te nemen.' De afdeklaag bleek namelijk op een aantal plaatsen gescheurd te zijn waardoor er afvalwater uit lekte.

Zorgen om gezondheid

Omwonenden maken zich al een tijd zorgen om hun gezondheid. Ze zijn bang dat vieze vloeistoffen van de voormalige afvalbelt het grondwater ernstig vervuilen. En dat zou slecht zijn voor agrariërs in de omgeving. Zij gebruiken het grondwater voor het beregenen van hun gewassen en als drinkwater voor dieren.

De gemeente zegt dat er op dit moment geen gezondheidsrisico's zijn. 'Uit onderzoek blijkt dat de vervuiling in het grondwater beperkt is en ruim binnen de vastgestelde drinkwaternormen van de Rijksoverheid valt', zegt een woordvoerder. 'Bovendien zien we dat het water steeds minder vervuild raakt.'

De vuilstortplaats werd in 1988 gesloten en is nu een recreatieheuvel met fiets- en wandelroutes.

