Gratis slaapplek voor internationale filmmakers in Nijmegen

Al meer dan 10 jaar zet Go Short zich in om jonge talentvolle filmmakers een podium te bieden waarop ze zich ontwikkelen, een netwerk opbouwen en hun films aan een breed publiek tonen. In die tijd is het evenement uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd festival voor korte films. Films die het goed doen bij het Go Short Festival, kunnen een nominatie verdienen voor de BAFTA of zelfs de Oscars. Het festival ging woensdag officieel van start en duurt nog tot en met zondag.

In de binnenstad zijn we te gast bij Nijmegenaar Maarten Waller. We treffen hem aan het ontbijt met drie Vlaamse filmmakers, die deze week bij hem logeren. Ze zijn woensdag aan het eind van de middag aangekomen. In het kader van het zogenoemde Homestay-programma stellen 32 Nijmeegse huishoudens tijdens het festival hun huis open voor internationale filmmakers. Die logeren daar dan de hele week. Maarten Waller doet dit al een paar jaar voor het Go Short Festival. Ook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse slapen mensen bij hem.

Met plezier vertelt Waller over zijn gasten: 'Een paar jaar terug was er een Franse filmmaakster. Ze had de Engelse taal niet goed onder de knie. Teleurgesteld kwam ze terug van het festival. Wel had ze haar les geleerd, de Engelse taal is van belang.' Dit keer zorgt hij voor Jonas Baeckeland, Lotte Van Craeynest en Sieber Marly. Alle drie komen ze uit het Belgische Gent. Waller geniet van het samen zijn. Hij wandelt vaak met de filmmakers mee door de de stad om ze op de route richting bioscoop LUX wat te vertellen over de geschiedenis van Nijmegen.

Wereldpremière van Us Three

De Vlaamse filmmakers hebben jarenlang gewerkt aan de film Us Three. Met die korte film is het drietal geselecteerd voor de Europese Competitie. 'Spannend dat onze film nu vertoond wordt aan het publiek', vertelt producer Van Craeynest. 'Het is onze wereldpremière!'. Backeland legt uit dat in de film drie meisjes op drie momenten dansend zijn gefilmd toen ze 6, 12 en 18 jaar oud waren. Us Three brengt volgens Marly een ode aan het meisje, de vrouw en de film.

Donderdag staat Uit met Esther met een speciale editie uitgebreid stil bij het Go Short Festival.