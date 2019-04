Recyclingbedrijf opent locatie in Winterswijk

'De capaciteit is hier veel groter dan op Dennenoord', aldus mede-eigenaar Jan Verhaegh over de verhuizing naar industrieterrein Vèèneslat Zuid. 'Bovendien hebben we hier een ruime opstelruimte op ons eigen terrein voor de vrachtwagens voor aan- en afvoer, waardoor er geen overlast is op de openbare weg.' Het bedrijf heeft nu de beschikking over een groot terrein met twee veertien meter hoge bedrijfshallen. De locatie is omsloten door een vijfhonderd meter lange en zes meter hoge betonnen wand.



De verhuizing was een wens van de gemeente Winterswijk. Binnen afzienbare tijd moet ook het laatste recyclingbedrijf op Dennenoord vertrekken. Verhaegh Trading is inmiddels in gesprek met de gemeente over voorwaarden, waarbij Winterswijk al heeft aangegeven financieel bij te willen dragen.