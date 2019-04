Bronckhorst bespaart met slimme lampen

'De gemeente wil dat Bronckhorst in 2030 energieneutraal is', aldus wethouder Paul Hofman van Bronckhorst. 'De slimme ledverlichting en het steeds vaker toepassen van alternatieven als een lichter gekleurd wegdek, zoals op het fietspad langs de Hummeloseweg in Laag-Keppel, dragen eraan bij om dit doel te behalen.' Omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, bespaart de gemeente ook op onderhoudskosten.



In totaal zijn 4500 van de 5500 lantaarnpalen in de gemeente nu ‘slim en duurzaam’. Zo is de verlichting in de klassieke masten in het stadje Bronkhorst nog niet aangepast, dit volgt op een later moment.