Oud-wethouder Ron König uit Arnhem nieuwe burgemeester Deventer

De 55-jarige D66'er is sinds de zomer van vorig jaar al waarnemer in Deventer. Hij volgde Andries Heidema op, die commissaris van de Koning in Overijssel is geworden.

König was vier jaar wethouder in Rheden en drie jaar wethouder in Arnhem. Hij woont nog in Arnhem, maar zal op korte termijn naar Deventer verhuizen.

Empathisch en authentiek

Er hadden dertig mensen gesolliciteerd op de functie. De vertrouwenscommissie omschrijft König als 'een empathisch en authentiek bestuurder, die door weet te pakken op momenten dat het nodig is.'