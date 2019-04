De lege plek. Speurtocht naar vermisten uit de oorlog

"Lieve moe, als u deze regels leest, dan ben ik er niet meer. Ge moet echter niet al te bedroefd zijn hoor! Ik weet, Moe, dat u altijd van me gehouden hebt en weet u ervan overtuigd dat ik dat ook altijd van u heb gedaan. Moe, ik deed misschien verkeerd, maar ik weet dat u me dat hebt vergeven". Zo begint de afscheidsbrief van verzetsman Douwinus Janse aan zijn moeder. De timmerman zat in het verzet en pleegde bomaanslagen. Hij wordt gepakt en op 2 juli 1943 in de duinen bij Wassenaar geëxecuteerd.

In de derde aflevering van de serie '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' gaat presentator Erik van der Pol op zoek naar de verhalen van degenen die niet meer terugkomen uit de oorlog en waarvan de familie niet weet waar ze gebleven zijn. De familie van Janse kreeg nog wel een afscheidsbrief, maar moest tot 2014 wachten voordat het lichaam van Douwinus werd gevonden en met zekerheid kon worden geïdentificeerd. De Werkgroep Vermiste Personen houdt zich met dergelijk onderzoek bezig, een woordvoerder vertelt hoe ze te werk gaan en een familielid legt uit waarom het krijgen van zekerheid zo belangrijk is voor nabestaanden.

Douwinus Janse (Foto: familie Janse)

Pantoffels klaarzetten

De vrouw van de Nijmeegse verzetsman Peter Will zet nog jaren na zijn vermissing de pantoffels van haar man klaar alsof hij ieder moment weer kan binnenstappen. Will blijkt te zijn gestorven in een trein tussen twee concentratiekampen. Zijn lichaam wordt in 1966 geïdentificeerd aan de hand van onder meer postuur, een oude neusbreuk en een gouden kies.

Archief met miljoenen documenten oorlogsdoden

In het Duitse Bad Arolsen worden door International Tracing Service duizenden objecten en miljoenen documenten beheerd die afkomstig zijn van of gegevens bevatten over mensen die zijn omgekomen in werk- en concentratiekampen of gevangenissen. Bezoeker-onderzoeker van het eerste uur is Gert van Dompseler uit Putten die al honderden documenten en talloze spullen van inwoners van zijn dorp die zijn opgepakt bij de razzia in oktober 1944 heeft teruggevonden.

Het gezicht bij het uniform

De 21-jarige Sem Arends uit Opheusden is in zijn streek al jaren bezig om bij objecten uit de Tweede Wereldoorlog de bezitter/gebruiker van toen te achterhalen. Hij wil het verhaal van bijvoorbeeld een bajonet, uniform of pop koppelen aan een naam en een gezicht en zoekt door tot hij een foto heeft van de betreffende persoon.

