Bekendheid leuk voor Eric Meijers, maar hij is vooral trainer

Dat vertelde hij in het programma Op de Koffie bij Omroep Gelderland. Meijers werd onlangs gepersifleerd door Carlo Boszhard. 'Ja, daar keken 1,3 miljoen mensen naar. Ik ben bijna een BN'er geworden", lacht de Nijmegenaar. 'Maar ik sta nuchter in het leven en blijf volledig mezelf. Ik lever liever prestaties als trainer.'

Carlo Boszhard als Eric Meijers

Meijers probeert VVSB in de tweede divisie te houden. 'We zijn voor het eerst dit seizoen van de laatste plaats afgekomen. Maar we hebben nog helemaal niks. Ik ben nu fulltime bezig als trainer. Dat is zo vanaf 2012, toen ik naar Helmond Sport ging. Daarvoor had ik altijd twee banen. Dit is misschien geen vetpot, maar voetbal is mijn lust en mijn leven. Ik zou best nog weer een keer een stapje hoger willen.'

Crisis bij NEC

NEC is de club die Meijers op de voet volgt. Hij woont om de hoek bij De Goffert. 'Er is veel gebeurd dit seizoen. Eerst moest de technisch directeur al weg en als je zoveel verliest, is het uiteindelijk onvermijdelijk dat de trainer eruit gaat. Al de zevende of achtste trainer in vijf jaar bij NEC. Maar het probleem zit hogerop in de club. Ik heb wel een idee hoe NEC zou moeten voetballen. Herkenbaar en met een eigen identiteit, daar ontbreekt het nu totaal aan. Bij de jeugd gaat het wel goed. De doorstroming naar het eerste elftal zou beter moeten, dat lukte in het verleden wel. NEC is in mijn ogen een eredivisieclub en zou structureel tussen plek tien en veertien kunnen spelen. Zo hoog moeten ze die lat ook leggen.'

Trainersvak

'Het trainersvak houdt onder meer in om elke week de juiste snaar te raken bij de jongens. Als je niet wint, heb je een probleem. En dan geef je er zelf de brui aan of word je op straat gezet. Het is een ervaringsvak, je rugzak vullen. En uit je comfort zone stappen om een completere trainer te worden. Ik heb passie voor voetbal en de absolute wil om te winnen. Daar moet alles voor wijken. Elke dag superscherp zijn en anticiperen op alles wat gaat komen. Je moet er geen wetenschap van maken. De poppetjes op de juiste plek zetten en de hiërachie van de groep handhaven. Anders raak je je autoriteit kwijt.'

Bollenstreek

Nu geniet Meijers bij VVSB. 'Het is geweldig om daar te mogen werken. In de Bollenstreek is het 24/7 voetbal. Het is een kleine duizend kilometer, maar ik heb het er graag voor over. Ooit wel weer dichterbij huis willen werken, maar voorlopig zit ik daar prima. En helemaal als we erin blijven. Ik heb absoluut geen spijt van deze keuze.'

