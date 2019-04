Lekker roefelen in Hattem

Woensdag was in Hattem weer een Roefelmiddag voor basisschoolleerlingen. Roefelen is een van oorsprong Vlaams woord dat snuffelen of ontdekken betekent. Zo’n 100 leerlingen maakten kennis met allerlei beroepen en bedrijven. Burgemeester Wiggers opende de Roefelmiddag in het Stadhuis.

Daarna werd er fanatiek ‘geroefeld.’ RTV Hattem was er ook bij…

Bedrijven en instellingen helpen kinderen de wereld van de volwassenen op een actieve manier te ontdekken, in ‘het echte leven’. Ze leren beroepen kennen, wat de overheid allemaal doet, en welke hobby’s en vrijetijdsorganisaties er zijn.

Waar komt Roefelen vandaan?

Roefelen is een van oorsprong Vlaams woord dat snuffelen of ontdekken betekent. In Nederland werd dit woord niet met deze betekenis gebruikt, maar inmiddels is het een bekend fenomeen in ons land.

De Roefeldag is in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor het eerst georganiseerd. Door deze dag wilden de organisatoren bereiken dat kinderen zich oriënteren op de wereld van volwassenen, omdat men bang was dat kinderen in een aparte wereld opgroeien, in instellingen en instituties, los van de ‘gewone samenleving’. Door de Roefeldag leren de kinderen meer over de gewone samenleving.