Rens van Eijden blij met nieuw elan in staf NEC: 'Nu het maximale eisen'

De spelersgroep van NEC is woensdag op scherpe toon toegesproken door de directie en één van de nieuwe trainers. De geblesseerde Rens van Eijden zat er als aanvoerder ook bij. 'Ik hoop op nieuwe krachten in het team.'

De 31-jarige Van Eijden maakte al veel mee in zijn voetballeven. Dit seizoen beleeft de Brabander alle ellende bij NEC vooral vanaf de zijlijn. Vrijdag gaat hij onder het mes en hoopt Van Eijden weer aan te kunnen sluiten als het nieuwe seizoen begint. Toch werd de ervaren verdediger woensdag door NEC naar voren geschoven om het verhaal vanuit de spelersgroep te doen.

Steek gelaten

'Het is teleurstellend en heel vervelend voor Pothuizen en De Gier', opent Van Eijden aan de rand van het veld in De Goffert. 'Een trainer is altijd een makkelijk slachtoffer. Of wij hem in de steek hebben gelaten? Ik denk van wel. Dit had met dit team nooit mogen gebeuren.'

Van Eijden zegt, zoals velen bij NEC, begrip te hebben voor de keiharde maatregel in de staf. 'Omdat NEC veertiende staat. Maar De Gier is natuurlijk niet volledig verantwoordelijk voor die plek. Alleen snap ik wel dat er dan iets moet gebeuren. We hebben lang geprobeerd om het om te draaien. Maar het verval werd opnieuw groot. Dan moet je wel.'

Korte termijn

Om de play-offs te halen, is een wonder nodig. De achterstand met de noodzakelijke tiende plaats bedraagt vijf punten. Er zijn nog zes wedstrijden. 'Het verleden is geweest. We moeten nu de rust bewaren en gaan voor die kans die er nog is. Het gaat om de korte termijn dus. Het is goed dat er nieuw elan is gekomen in de staf. Ik hoop op nieuwe krachten in het team. '

Het driemanschap De Groot, Bogers en Meijer moet NEC weer op de rails krijgen en de play-offs zien te bereiken. Ron de Groot meldde woensdag dat hij heilig gelooft in die missie. 'Een heel lastig parket', weet Van Eijden. 'Maar Ron zou er niet instappen als hij er niet in gelooft. Dat is dus mooi. We moeten nu uitstralen dat het kan en het maximale eisen van iedereen. Dat is de basis voor succes.'

Spiegel

Maandag is het direct cruciaal voor NEC op bezoek bij Jong PSV in Eindhoven. Verlies betekent dat het seizoen zo goed als verloren is. In een pittig en felle monoloog van directeur Wilco van Schaik werd de groep op zijn verantwoordelijkheden gewezen. 'Ik heb ze een spiegel voorgehouden', vertelde de Utrechter.

Trainer Adrie Bogers vulde nog wat aan. Aanvoerder van Eijden hoorde het aan en besloot niets meer toe te voegen. 'De spanningsboog bij voetballers is niet zo heel lang en Van Schaik praat makkelijk. Er was voldoende besproken. Vanaf vrijdag ben ik niet meer op de club en moeten anderen het oppakken.'