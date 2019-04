Man rijdt vijftig kilometer te hard op de N315 in Ruurlo

Een bestuurder werd woensdagmiddag door de politie betrapt toen hij vijftig kilometer per uur te hard reed op de N315 in Ruurlo. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

De man reed op de Borculoseweg (N315) waar de politie stond te controleren op snelheid. De toegestane snelheid op de betreffende weg is tachtig kilometer per uur. De politie stelde met een lasergun vast dat de man 135 kilometer per uur reed. Na aftrek van de wettelijke correctie werd dat bijgesteld naar 130 kilometer per uur, oftewel vijftig over de limiet. Het rijbewijs van de bestuurder werd daarop ingenomen.



Zijn rijbewijs is opgestuurd naar de officier van justitie. Die zal een beslissing nemen over de duur van de invordering en de hoogte van de bekeuring. De politie voerde woensdag op meerdere plekken in de regio snelheidscontroles uit.