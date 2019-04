Nijmegen blijft zich inzetten voor goede verbinding met Kleve

Ze blijven het maar proberen in Nijmegen, het in ere herstellen van de oude spoorverbinding van Nijmegen naar Kleve. De gemeenteraad gaat een brief richting de provincie sturen met het verzoek om er nog eens serieus naar te kijken. Dat werd woensdagavond afgesproken. Het college van burgemeester en wethouders zal die brief ook ondertekenen, zij het met tegenzin.

door Karel de Jong

Hans van Hooft (SP), het langst zittende raadslid in Nijmegen, verzuchtte dat het zeker de twintigste motie over dit onderwerp was die hij in al zijn jaren in de raad voorbij heeft zien komen.

'Spreek partijgenoten aan'

De meeste raadsleden vinden de spoorverbinding een sympathiek idee. Alleen ligt de bal ergens anders. Met name bij de provincie en de gemeente Berg en Dal, die eerder al heeft gezegd deze collegeperiode niet met een plan te komen.

Wat dat betreft kunnen de raadsleden beter op bezoek gaan bij hun partijgenoten in de provincie, hield wethouder Tiemens de raad voor. Juist nu daar de formatiebesprekingen in volle gang zijn.

De wethouder is bovendien niet erg te spreken over de brief die ondertekend moet worden door het college. De burgemeester moet dan twee keer ondertekenen: een keer als voorzitter van de raad en een keer als lid van het college. Marck Buck (CDA) vroeg zich af of dit argument gebruikt werd omdat het college geen zin heeft om de brief te ondertekenen. 'Zeg dat dan gewoon', zo wierp hij tegen.

Ook bus is een optie

Uiteindelijk stemde bijna de gehele raad in met een brief waarin gevraagd wordt om nog eens naar de mogelijkheden te kijken. Die gaan verder dan reactivering van de spoorlijn alleen, vindt Theo de Wit (PvdA) die de motie mede indiende. Ook een busbaan, bijvoorbeeld met bussen op waterstof behoort wat hem betreft tot de mogelijkheden.

Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen. Volgens die partij heeft de natuur het gebied van de oude spoorverbinding intussen overgenomen en dat moet je niet verstoren.

