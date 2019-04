Thomas Buitink en NEC-directeur Van Schaik in de Week van Gelderland

Thomas Buitink en Wilco van Schaik zijn vrijdag de sportgasten in De Week van Gelderland. Ze stonden allebei volop in het nieuws. Buitink scoorde namens Vitesse vier keer in drie dagen. Van Schaik ontsloeg maandag zijn trainer Jack de Gier bij NEC.

De directeur van de Nijmeegse club komt bij Omroep Gelderland tekst en uitleg geven over de 'onhoudbare situatie' rondom De Gier na de 4-0 nederlaag deze week bij Jong AZ. NEC zakte weg naar de veertiende plaats. Voor de directie en de RvC van NEC was het de 'bekende druppel.' De kans op de play-offs zijn klein. Van Schaik vertelt ook over de drie opvolgers die NEC aanstelde.

Van Schaik beleeft een rumoerig seizoen met NEC. Een veertiende plaats in de eerste divisie noemde de directeur woensdag zelf 'schandalig'. De slechte resultaten kostten al eerder de kop van technisch directeur Remco Oversier. Dinsdag werden Jack de Gier en zijn assistent Patrick Pothuizen dus ook aan de kant gezet.

Van Schaik: 'We moesten een beslissing nemen'

Buitink is in korte tijd populair geworden bij de fans van Vitesse. En de 18-jarige spits uit Nijkerkerveen kwam zaterdag in een illuster rijtje met namen als Rijkaard, Ronaldo en Cruijff van spelers die nog voor hun 19e een hattrick scoorden. Drie dagen later maakte Buitink ook nog de belangrijke 2-2 tegen AZ.

Het had trouwens niet eens zo veel gescheeld of we hadden Buitink nooit in de eredivisie zien spelen. De jonge aanvaller stond namelijk al heel vroeg in de belangstelling van de Engelse grootmacht Manchester City. Inmiddels zet hij dus grote stappen bij Vitesse.

De sportgasten in De Week van Gelderland zijn vrijdag te beluisteren op de radio vanaf 17.15 uur. Een half uur later verschijnen ze ook op TV. Die uitzending wordt elk uur herhaald.