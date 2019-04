IJskonijn, Yankee en brutale linksbuiten dromen van eerste elftal NEC

Robin Roefs is de zestienjarige doelman van NEC onder 17 met een bijzondere bijnaam. 'Ja, het ijskonijn. Ze zeggen dat ik veel rust heb en dat is ook wel belangrijk als keeper. Het gaat goed met onder 17, ik sta als eerstejaars al in de basis en speel veel grote wedstrijden. Ik ben blij met mijn eerste contract, maar dit is pas het begin. Ik hoop over een paar jaar hier in het eerste in het doel te staan.'

Ayman Sellouf speelt linksbuiten in onder 19. Hij staat te boek als een getructe speler die niet op zijn mondje is gevallen. 'Ik wil hier volgend jaar graag terugkeren om een nieuw contract te tekenen. Ik ben heel trots, dit is een droom.' Ayman Sellouf samen met Randy Wolters van NEC 1.

Ik wil een echte profvoetballer zijn, binnen en buiten het veld. Ik ben heel gemotiveerd, voetbal is echt mijn ding. Ik hou van aanvallen, maar nu hou ik zelfs van verdedigen. Ik sta nu nog buiten de lijnen van De Goffert, maar ik wil graag snel binnen de lijnen staan en scoren in deze doelen.'

Rickson van Hees speelt in NEC onder 17 als rechtsback. Hij is een Amerikaan die op een aparte manier bij NEC terecht is gekomen. 'Ja, ik zat eerst bij een team van Vitesse. Maar er waren problemen om mijn transfer rond te krijgen en toen kon ik naar Nijmegen. Ik ben gelukkig hier. Als rechtsback kom ik graag op en neem ik de hele flank mee. De linksbuitens moeten maar achter mij aanlopen en klagen daar vaak over.'