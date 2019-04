Wolf op de Waalkade in Nijmegen

Het tweetal is een kunstwerk van de Spacecowboys uit Deventer. Het kunstenaarsduo Albert Dedden en Paul Keizer heeft de opdracht gekregen om een iconisch beeld te creëren voor na de herinrichting van de Waalkade.

Symboliek

Die kade had sinds jaar en dag een nogal troosteloze reputatie. Kaal en lelijk. Om dat sentiment voorgoed een halt toe te roepen wordt er nu een parkachtige omgeving van gemaakt met veel groen en bomen. De wolf en het jongetje moeten de kroon op het werk vormen.

Het werk staat bol van de symboliek. De wolf is een verwijzing naar de waterwolf. Een verbeelding van het gevecht van Nederland met het water door Joost van den Vondel, die ooit schreef hoe de Hollandsche leeuw vecht met die waterwolf. De wolf is ook een verwijzing naar de Romeinse geschiedenis van Nijmegen en naar het verhaal over de stichting van Rome.

Van vijand naar vriend

En waar het water een vijand kan zijn, wordt het in de Waalstad ook meer en meer een vriend. Dat is goed te merken sinds er naar hartenlust gerecreëerd wordt in en bij de Spiegelwaal. In de parkachtige omgeving van de vernieuwde Waalkade moet iets soortgelijks gaan gebeuren. Het jongetje met de duikbril en de zwemvliezen al aan zijn voeten lijkt daar met zijn vriend de waterwolf al op voor te sorteren.

Spacecowboys Albert Dedden en Paul Keizer zijn verantwoordelijk voor meer beelden in Gelderland. Zo zijn de gorilla, de neushoorn en de giraffe onder een schemerlamp op het plein voor dierentuin Burgers Zoo van hun hand. Ook in Duiven, Winterswijk en Wijchen is werk van hen te vinden.

De waterwolf en het jongetje zullen naar verwachting eind dit jaar op de Waalkade staan.