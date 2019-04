Onrust in Heumen door komst windmolens

'In de strook langs de A73', licht wethouder Leo Bosland de locatie toe. 'Tussen Malden en Nijmegen zou dat het beste kunnen. Daar wonen heel erg weinig mensen, is grotendeels landbouwgebied. Maar we merken bij onze inwoners heel veel zorgen over wat er precies staat te gebeuren.'

Wethouder Bosland over de onrust (tekst gaat verder onder de video)

Die onrust onder de bevolking is zo groot dat er deze donderdagavond een informatiebijeenkomst is georganiseerd door de gemeente Heumen. Daar worden ongeveer 100 bezorgde burgers verwacht.

Bosland: 'We zijn nog niet zover dat we als gemeente bepalen wat er komt en hoe hoog ze worden. Dat volgt pas later. Maar we willen wel in gesprek gaan met die inwoners van ons. Want we snappen die onrust, en we snappen hun gevoelens daarover.'

Want één ding is zeker: enige overlast zal er altijd zijn. 'Want onzichtbare windmolens zijn er niet in Nederland', constateert de wethouder. 'Ook niet in Heumen.'

De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd in dorpshuis De Terp in Heumen, van 19:30 tot 21:30