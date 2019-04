'Verkeersdrukte door werkzaamheden Waalbrug afgenomen'

Waar het Nijmeegse verkeer twee weken geleden aardig ontregeld was door de werkzaamheden aan de Waalbrug, lijkt het inmiddels een stuk rustiger. Verkeersdeskundige Ruben Loendersloot schat dat dertig procent van de weggebruikers een andere route of manier van vervoer heeft gekozen.

Volgens de verkeersdeskundige gaan mensen op een andere tijd van huis, kiezen ze andere routes en wordt er meer gefietst. 'Maar het mooie weer speelt daarin een belangrijke rol.' Bij weken van slecht weer en in de wintermaanden kan er dus een terugval komen, zo waarschuwt Loendersloot.

Door de werkzaamheden kan er anderhalf jaar lang maar beperkt verkeer over de Waalbrug. In beide richtingen is maar één rijstrook beschikbaar voor auto’s en lijnbussen.

Sparen voor cadeaus

De gemeente Nijmegen start ook nog een extra campagne om de drukte te verminderen. Automobilisten kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor SLIMspitsen. 'Als deelnemer spaar je voor cadeaus als je niet tijdens de spits over de Waalbrug of Oversteek rijdt', aldus de gemeente. In totaal kunnen er 600 weggebruikers deelnemen.

Het is afwachten of die 600 weggebruikers meer of minder echt zoden aan de dijk zet, maar verkeersdeskundige Loendersloot benadrukt: 'Twee tot drie procent minder verkeer kan net het verschil zijn tussen wel of geen file.'

Komende zomer staan er ook werkzaamheden gepland voor de N325/A325 tussen Nijmegen en Arnhem. Voorlopig zal er dus rekening moeten worden gehouden met vertraging.

Zie ook: