VIDEO | Geen twee, drie of vier maar zes lammetjes!

Het gezin heeft een melkveehouderij aan de Covikseweg in Steenderen en de jongste zoon, Jur van 15, houdt als hobbyist schapen. 'Maar Jur moet ook naar school en dan help ik', zegt zijn moeder.

Rammetjes worden verkocht

Dat een schaap drie lammetjes krijgt, zie je geregeld, weet Pelgrom. 'Maar zes? De moeder heeft maar twee uiers, hè? Dus ik moet bijvoeren.'

De tekst gaat verder onder de video.

Ze vindt het een prachtig gezicht, dat dartelende grut in de stal. 'Ze komen nog niet buiten, want het is nog een beetje fris. Het zijn 4 ooitjes en 2 rammetjes. De jonge mannetjes gaan straks naar een schapenboer.'

'We leasen eerst wel een lam'

De kinderen in het gezin smeekten vroeger al dat ze schapen wilden. Monique Pelgrom: 'Je weet hoe dat gaat. Ze vinden het een tijdje leuk, maar als de lammetjes groter worden gaat de lol eraf. Dus zeiden we: we leasen een schaap bij de buren.'

De voorspelling van de ouders kwam uit. Het lam werd groter en groter en de drie zonen keken niet meer naar het dier om. 'Maar Jur begon er op een gegeven moment wéér over en toen zijn we maar overstag gegaan. En nu hebben we opeens een dubbel aantal schapen hier.'