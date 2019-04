Spannende avond voor eigenaar avondwinkels. Mag alcoholverkoop na tien uur 's avonds?

De nachtwinkels in het centrum van Nijmegen moeten voortaan ook na tien uur 's avonds alcohol kunnen verkopen. Dat vinden D66 en GroenLinks. Woensdagavond dienen zij hiervoor een motie in.

In het centrum van Nijmegen is op dit moment één nachtwinkel, in de Hertogstraat. Maar eind april opent ondernemer Faruk Ekiz een tweede nachtwinkel in de Bloemerstraat.

'Verbaasd dat het niet mag'

In beide zaken wil Ekiz dolgraag alcohol verkopen na tien uur 's avonds. 'De mensen willen het. Ik heb in mijn winkel klanten gehad die verbaasd waren dat het niet mocht.' De ondernemer wijst erop dat het hem alleen om drank met een laag alcoholpercentage gaat.

Maar ruim twee jaar geleden is afgesproken dat alleen buiten het centrum van Nijmegen ontheffing verleend kan worden voor alcoholverkoop na tien uur 's avonds. GroenLinks was deel van dat college, maar toch vindt die partij nu dat die regels te strikt zijn.

Joep Bos-Coenraad (GroenLinks) die samen met D66 een motie heeft voorbereid: 'Wij vinden dat de mogelijkheid moet bestaan om per situatie te bekijken of de verkoop toegestaan kan worden. De bepalingen zijn nu wel heel rigide.'

'Verkapte slijterijen'

En dat is niet voor niets zo stelde burgemeester Bruls twee weken gelelden toen in de raad over dit punt werd gesproken. Hij vindt het in het belang van de openbare orde om vast te houden aan het verbod van alcoholverkoop na tien uur omdat nachtwinkels zo onderhand 'verkapte slijterijen worden'.

De burgemeester vindt oppositiepartij VVD aan zijn zijde. Erik van Zanten: 'Nachtwinkels die na tienen alcohol verkopen hebben een aanzuigende werking voor problemen. Dan moet je geen experiment starten waarbij je later de problemen weer moet oplossen.'

'Overlast sterk verminderd'

Faruk Ekiz van de nachtwinkel in de Hertogstraat snapt die angst voor problemen niet. 'De problemen bij mijn nachtwinkel zijn sterk verminderd sinds ik de eigenaar ben (vanaf december 2017, red.) Ik heb een hele goede band met de gemeente, die zou ik toch niet op het spel zetten?'

Ekiz wist overigens niet dat het onder de huidige regels al mogelijk is voor nachtwinkels om ook na tienen alcohol te verkopen. Volgens Erik van Zanten had wethouder Monique Esselbrugge dat ook duidelijker moeten communiceren. Maar volgens Faruk Ekiz maakt dat niet uit omdat het buiten het centrum toch niet rendabel is om een nachtwinkel te beginnen. 'Mijn klanten komen vaak na een bezoek aan het centrum nog even langs mijn winkel. Dan heeft het geen zin om ergens buiten het centrum een avondwinkel te openen.'

Ekiz is woensdagavond aanwezig bij het beslissende moment in de gemeenteraad. 'Ik hoop dat ze mij het vertrouwen geven. Het is een spannende avond.'