Ineens ben je Statenlid; wat moet je dan eigenlijk weten?

Hoe bedrijf je provinciale politiek, hoe moet je inloggen en ook niet onbelangrijk: waar is het restaurant? Voor de 31 Statenleden van de provincie Gelderland is het allemaal nieuw. Daarom krijgen ze een introductie in het provinciaal bestuur.

Woensdag was de eerste dag, met een algemene introductie en workshops. Zitten ze weer in de klas? 'Nou.. Ik had er niet aan gedacht, maar als je het zo zegt.. Het lijkt er wel een beetje op, maar het is wel interessant. Ik kom vanuit een andere provincie, dan weet je een hoop dingen wel, maar ook veel niet', zegt Leendert Lodder. Hij is een nieuw Statenlid van 50Plus.

Ook Mehmet Sahan - PvdA - was op de introductie, maar hij had geen schoolgevoel. 'Niet helemaal, je leert natuurlijk wel nieuwe dingen natuurlijk. Ik ben niet helemaal onervaren, ook in de raad gezeten. Het is een soort verdieping, maar het systeem is wel net anders.'

En zo'n introductie is natuurlijk gelijk een goed moment om de andere partijen te leren kennen, ook voor de al zittende partijen. Luuk van der Veer, van de Partij voor de Dieren, was er ook. 'Het zijn leuke collega's en ze zijn allemaal nog blij, maar ze moeten wel kritisch blijven.' Want volgens hem is het allemaal wel een beetje een goednieuwsshow. 'Het is wel een beetje propaganda. Ik zal ze zo mailen, dan weten ze waar ze nog eens goed naar kunnen kijken.'