Plaquette Audrey Hepburn terug dankzij twitterende fan

Een bescheiden, koperen plaquette hangt sinds deze week aan de gevel van Jansbinnensingel 8a in Arnhem. Dat is te danken aan een berichtje op Twitter van een Audrey Hepburn-fan.

Het bordje herinnert de voorbijganger er dan ook aan dat van 1939 tot 1944 de later wereldberoemde actrice Audrey Hepburn op dit adres heeft gewoond. Eerder hing een soortgelijk bordje aan de gevel. Die is jaren geleden verdwenen, wellicht gestolen. Wanneer het precies weg was, is niet geheel duidelijk.

Dit was een doorn in het oog van Hepburn-liefhebster Margreet Mateboer. Zij zag tijdens een bezoek aan de stad in januari dat het bord er niet meer hing. Dat meldde ze op Twitter.



De gemeente vroeg via het sociale medium om welk bordje het ging. Ruim twee maanden later kon de twitterende gemeentemedewerkster melden dat er een nieuwe kleine plaquette op het pand aan de Jansbinnensingel komt.



Mateboer is in haar nopjes met de actie van de gemeente. 'Wat een tweet al niet kan doen.'