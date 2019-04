Tentoonstelling Gevlucht te zien in Airborne at the Bridge in Arnhem

Vanaf 12 april is de fototentoonstelling Gevlucht te zien in Airborne at the Bridge in Arnhem. Gevlucht trekt een parallel tussen de vluchtelingencrisis van september 1944 en nu. Filmmaker Steve Gijrath fotografeerde tussen 2015 en 2017 vluchtelingen die in Griekenland aankwamen. De nieuwe fototentoonstelling is tot en met augustus 2019 gratis te zien in Airborne at the Bridge in Arnhem.



Internationale vluchtelingenproblematiek van nu

De 29 jarige filmmaker Steve Gijrath werkte in 2015 aan de productie van zijn afstudeerfilm Hangman - een korte film over de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het maken van deze film werd hij tevens geraakt door een andere oorlog, de oorlog in Syrië. In 2015 kwamen meer dan 1 miljoen vluchtelingen via bootjes naar Europa en de situatie verslechterde met de dag. Daarom besloot Gijrath zijn project in 2015 te pauzeren en naar Griekenland te vertrekken om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Uiteindelijk bleef Gijrath twee jaar op het Griekse eiland Leros.

Geïnspireerd door fotografie uit de jaren ’40 besloot hij zijn periode in Griekenland vast te leggen.



Vluchtelingenstroom 1944

Tijdens de Slag om Arnhem moesten inwoners uit Arnhem en omgeving op bevel van de Duitsers evacueren. Ruim 95.000 vluchtelingen raakten op drift en zochten een veilig heenkomen. Arnhem veranderde na de Slag om Arnhem in een spookstad. Pas 8 maanden later kon men terugkeren naar een grotendeels verwoest gebied. De evacuatie werd door Duitse propaganda fotografen en Nederlandse burgers vastgelegd.



Parallel toen en nu

In de fototentoonstelling Gevlucht komen twee verhalen samen en wordt een parallel getrokken tussen de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog en de huidige vluchtelingencrisis. Waarheen, is de vraag die de vluchtelingen van september 1944 en de vluchtelingen van nu met elkaar verbindt.



Over Airborne at the Bridge



Airborne at the Bridge is een museale dependance van Airborne Museum Hartenstein. Met fenomenaal uitzicht op de wereldberoemde John Frostbrug vertelt Airborne at the Bridge de persoonlijke verhalen van de Britse luitenant John Grayburn, de Duitse Hauptsturmführer Viktor Eberhard Gräbner en de Nederlandse kapitein Jacob Groenewoud die op deze plek vochten en sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Airborne at the Bridge staat voor vrijheid en het herdenken van iedereen die zich voor onze vrijheid heeft ingezet. Met tijdelijke tentoonstellingen wordt de Tweede Wereldoorlog steeds weer vanuit een nieuw perspectief belicht.



Airborne at the Bridge is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur en is gevestigd aan de Rijnkade 150 in Arnhem.