Geen Bevrijdingspop Achterhoek dit jaar in Zutphen

Bevrijdingsdag valt dit jaar op een zondag. Zutphen heeft op 5 mei geen officiële koopzondag en daardoor is er volgens de organisatie minder geld beschikbaar vanuit de binnenstadondernemers.

Voor Hans Boersbroek, één van de organisatoren, is het een teleurstelling dat het festival dit jaar niet door gaat. Dat zei hij dinsdag in een uitzending van de lokale omroep B-FM. Boersbroek overdenkt nog een kleinere variant te organiseren, in samenwerking met horeca-ondernemers. De organisatie richt zijn pijlen daarnaast op 2020: in dat jaar wil de organisatie de bevrijding groots gaan vieren.

Boersbroek begon het festival zo'n tien jaar geleden omdat er in zijn ogen in Zutphen te weinig ruimte was voor een popcultuur met plekken waar bandjes konden optreden. Daarom begon hij het festival destijds onder de naam 'Lokale Helden'. Door de naam te veranderen in Bevrijdingspop Achterhoek sloeg de organisatie in 2017 een nieuwe weg in.

