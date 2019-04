Ron de Groot: 'NEC gaat de play-offs halen'

Het is de vijfde keer dat clubicoon en Nijmegenaar Ron de Groot als interim-trainer NEC weer op de rails moet krijgen. Dinsdag werd een andere clubman, Jack de Gier, zes duels voor het einde van zijn eerste seizoen ontslagen. Het duo had vanochtend nog contact met elkaar. 'Hij heeft wel een tikkie gehad', weet De Groot. 'Onderschat dat niet, NEC is ook echt zijn club. En dan ook Patrick Pothuizen nog (die ook op non-actief werd gezet, red.). Dat speelt ook mee. Jack en ik elkaar natuurlijk door en door. Het gaat er ook niet zo zeer om of ik dit ontslag begrijp. Feit is dat het niet loopt en dat het stroef gaat.'

Geloof in play-offs

De Groot moet nu samen met Adrie Bogers en Rogier Meijer, die is doorgeschoven vanuit de jeugd, de kar trekken. In zes wedstrijden moeten vijf punten worden goedgemaakt op de concurrentie. Anders gezegd, NEC staat nu veertiende en moet nog stijgen naar plek tien. 'Wij gaan de play-offs halen', zegt De Groot echter zonder blikken of blozen. 'Ik geloof daar in en heb vertrouwen in ons en deze groep.'

Realistisch

Tegelijkertijd is de oud-speler en voormalig assistent-trainer van meer dan tien hoofdtrainers bij NEC, realistisch en weet hij dat het loodzwaar gaat worden in de komende weken. 'Je moet ook wat geluk hebben en niet tegen veel schorsingen en blessures aanlopen. We staan waar we staan en natuurlijk ben ik ook kwaad. Maar het is ook kwaliteit. Misschien zijn we van tevoren wel te hoog ingeschat. En ja, er is hier zeker druk en altijd een hoog verwachtingspatroon. We wilden bij de eerste vijf spelen. Nu mogen we blij zijn als we de eerste tien halen. Zo realistisch moet je zijn.'

Geen twijfel

De Groot twijfelde niet toen NEC dinsdag bij hem aanklopte. 'Nee, ik ben niet het type die zegt los het maar extern op en zoek het maar uit. Dit hoort er ook bij en we zijn bij de club ook in staat om het intern op te lossen. Dan komen ze onder meer bij mij terecht. En ik wil dan altijd helpen. Je bent clubman. Nee, ik heb niet echt getwijfeld. Je ziet ook wel dingen aankomen en gebeuren. En dat weet je, ze zouden wel eens langs kunnen komen. Want het loopt niet en we staan met een hoge begroting in de eerste divisie veertiende. Dan kun je het wel verwachten.'