Oost Gelre wil zonneparken groter dan 2 hectare, maar niet zomaar

De eisen die Oost Gelre aan de initiatiefnemers stelt zijn: inpassing in het landschap, er moet rekening worden gehouden met de cultuurhistorie en natuurlijke omstandigheden, een goede dialoog met eventuele buren en de mogelijkheid van financiële participatie voor de omwonenden.

Daarnaast is het een pre als een zonnepark voor meerdere zaken gebruikt kan worden, zoals bijvoorbeeld het zonnepark op bedrijventerrein De Laarberg, dat ook dienstdoet als een gebied war overtollig water kan worden vastgehouden. Een mooi voorbeeld, vindt Porskamp.

Evalueren en bijsturen

Belangstellenden kunnen zich met ingang van 1 juni inschrijven voor zonneparken met een oppervlakte van meer dan twee hectare. In eerste instantie gaat het om 15 hectare van de in totaal beoogde 50 hectare. Oost Gelre gaat dit in verschillende termijnen doen.

Porskamp: 'We doen het anders dan andere gemeenten. Goede plannen worden toegewezen, mindere vallen af. Na de eerste 15 hectare gaan we evalueren en eventueel bijsturen. Doel is draagvlak te krijgen en te behouden.'

Grip uitoefenen

Kan Oost Gelre het zich veroorloven om selectief te werk te gaan? De gemeente wil tenslotte in 2030 energieneutraal zijn, dus dat betekent: net zoveel energie opwekken als verbruiken. 'Daarvoor moeten nog wel stappen gezet worden', erkent de wethouder. 'Maar we willen er grip op uitoefenen. Als we de 50 hectare openzetten komen er mogelijk meer aanvragen, maar ook op locaties de we niet willen.'

Oost Gelre wil aantasting van het landschap zoveel mogelijk voorkomen. Weilanden met een agrarische bestemming blijven vooralsnog buiten schot. 'We onderzoeken momenteel de mogelijkheden op niet-landbouwgronden', besluit Porskamp.