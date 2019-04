Verdachten terreurgroep Arnhem blijven langer vastzitten

De zes mannen uit Arnhem en omgeving die verdacht worden van het voorbereiden van een aanslag ergens in Nederland blijven allemaal langer vastzitten. Voor een aantal van hen was door advocaten gevraagd of ze het onderzoek van de zaak verder in vrijheid mochten afwachten. Dit verzoek is afgewezen door de rechter.

'Ik wil graag weer naar huis en de schade herstellen die te herstellen valt', reageerde een van de verdachten toen hij het woord kreeg. Bij de zitting in de beveiligde rechtbank in Rotterdam waren twee van de zes verdachten aanwezig. Het verzoek tot de voorlopige vrijlating werd onder andere gedaan met het argument dat de rol van sommige verdachten in de zaak niet zo groot was. 'Elke verdachte heeft het recht om zijn proces in vrijheid af te wachten', pleitte één van de advocaten. De rechter was echter onvermurwbaar en oordeelde dat gezien de ernst van de verdenkingen de verdachten niet op vrije voeten konden komen.

Psychologisch onderzoek

De mannen werden vorig jaar september opgepakt bij een massale politieactie. De verdachten zitten sinds die tijd vast in afwachting van hun rechtszaak. Het ging woensdag om een zogenoemde pro forma zitting waarin de voortgang van de zaak en het onderzoek wordt besproken. Het Openbaar Ministerie gaf aan een psychologisch onderzoek voor de mannen te willen. Dat zou ook inzicht moeten geven in de kans op herhaling. Het moet nog blijken of de verdachten aan dit onderzoek mee willen werken.

Uitlokking met informanten

De advocaat van de hoofdverdachte gaf tijdens de zitting aan dat hij wil dat het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wordt gehoord. De advocaat suggereerde dat er mogelijk sprake van uitlokking kon zijn. Na een bericht van de AIVD dat de hoofdverdachte iets van plan was, startte de politie een operatie waarbij infiltranten contact legden. Dankzij die operatie werd de groep opgepakt. De veiligheidsdienst zou meer informatie over deze gang van zaken hebben en daar zou de eventuele uitlokking uit kunnen blijken. De rechter zag echter geen reden om het hoofd van de AIVD te horen. Hij oordeelde dat de onderbouwing hiervoor niet voldoende was.

Verwacht wordt dat begin 2020 de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Tot die tijd worden onderzoeken gedaan en wordt de zaak verder voorbereid.

Lees ook: