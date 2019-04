Van alles mis op vakantiepark Arnhem, gemeente heeft nog geen definitieve oplossing

door Huibert Veth

Prostitutie, bedreigingen en drugsproblematiek. Het is al jaren onrustig op recreatiepark Oostappen. Eind vorig jaar was er nog een steekpartij. Het park wordt permanent bewoond door mensen die elders geen plek kunnen vinden. Er klinkt kritiek op het stadsbestuur dat al jaren te weinig zou doen om de situatie te verbeteren. De SP deed de afgelopen maanden onderzoek en wilde hier woensdagavond in de gemeenteraad over spreken.

'Treurig en onmenselijk'

Raadslid Sarah Dobbe (SP) beschrijft de situatie op het 'vakantiepark' als treurig en bijna onmenselijk. Ze constateert dat er 300 tot 400 Oost-Europese arbeidsmigranten wonen die soms een kamer van 2 bij 2 meter met 2 personen moeten delen. Hier zou wel 400 euro per persoon per maand voor betaald worden. De huisjes, waar ook gezinnen met kinderen wonen, zijn volgens haar koud, vochtig en beschimmeld en niet geschikt voor permanente bewoning.

Reacties van voormalig bewoonster Riek van Holland en raadslid Sarah Dobbe (SP). Tekst gaat verder onder de video.

Eigenaar Peter Gilles kondigde al maatregelen aan om overlastgevende bewoners van zijn park te verwijderen. Er is met de gemeente afgesproken dat de sociale wijkteams zorgdragen voor de gezinnen die hierdoor op straat komen te staan. Deze nieuwe aanpak stuit weer op verzet bij bewoners van het vakantiepark.

'Moeilijk plek te vinden'

Riek van Holland vertelt hoe ze door de eigenaar op straat werd gezet omdat haar kinderen, die met gedragsproblemen kampen, voor overlast zorgden. Nu verblijft ze bij een vriendin maar over een paar weken staat ze echt op straat. Dit is ook precies het dilemma waar wethouder Paping meermaals op terugkomt. 'Als we de regels gaan handhaven, wat gaan we dan met die honderden mensen doen? Voor sommige mensen is heel moeilijk om een plek te vinden.'

De wethouder gaf aan dat er momenteel gewerkt wordt met een 'doorpakteam' waar onder andere de sociale wijkteams en het Leger des Heils deel van uitmaken. Hij gaat met de campingeigenaar in gesprek over de wooncondities en zal een gesprek aangaan met de wooncorporaties. Op die manier hoopt hij de bewoners van Camping Arnhem aan permanente huisvesting te helpen.

De SP was onvoldoende tevreden met de toezeggingen van de wethouder en kondigde aan met voorstellen te zullen komen.

Zie ook: