Hoe krijg je deze kat van het dak? Hij zit er al bijna een week

In weer en wind zit de kat bijna tien meter hoog op het dak van een rijtje woningen in de Arnhemse wijk De Laar-West. Niemand weet hoe het dier er gekomen is. En niemand weet van wie de kat is. Maar zielig is het, vinden buurtbewoners.

De tekst gaat verder onder de video.

Pogingen om de kat van het dak te krijgen zijn tot nu toe mislukt. De brandweer is langs geweest, maar kon zelfs met een hoogwerker de kat niet vangen. En zelf het dak op klimmen, lijkt een hachelijke onderneming. Gladde dakpannen en geen bevestigingspunten om om je klimtuig aan te zekeren: het risico is groot.

De bewoners van het rijtje woningen houden hun dakramen angstvallig dicht, bang als ze zijn dat de kat vernielingen aanricht in hun huis. En zo gebeurt er niets en zit de kat al bijna een week op het dak.

Vangkooi geen optie

In eerste instantie dacht de buurt dat de kat na enkele dagen honger wel vanzelf van het dak zou komen, maar niets is minder waar. De kat blijft waar hij is. De buurt weet het ook niet meer, nu de Dierenambulance heeft uitgelegd dat ze niet zomaar vangkooien op het schuine dak kan plaatsen. Dan weet je nooit zeker wanneer het dier er in stapt en gevangen is. Het is wetgeving dat een kat binnen het uur moet worden bevrijd, aldus een bezorgde buurtbewoner Wendy Koers.

Ook andere buurtbewoners gaan zich er nu mee bemoeien. Berichten worden gedeeld en geliked op Facebook en in de buurtapp. 'Iedereen die een oplossing weet mag ons helpen', belooft Wendy. Want dat de kat van het dak af moet, daar is iedereen het wel over eens.

En zo gonst het nu weer opeens van de geruchten dat een bevriende collega van een kennis van een buurtgenoot beschikt over een hoogwerker. Wie weet wil hij komen helpen.

Zie ook: Bange kat zit al dagen op dak en laat zich niet vangen