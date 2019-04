Proef met e-bikes bij hogeschool en industriepark

Medewerkers en studenten kunnen gratis e-deelfietsen gebruiken voor ritjes tussen IPKW en de HAN, naar andere locaties in Arnhem of voor woon-werkverkeer. In totaal zijn er 20 fietsen beschikbaar. In- en uitchecken kan alleen bij de Amber-stallingen die voorzien zijn van laadpunten.

Roeland van der Zee, wethouder mobiliteit gemeente Arnhem: 'Als deze proef met e-deelfietsen aanslaat, gaan we dit systeem breder inzetten. Een gesloten deelfietssysteem is bij uitstek geschikt voor bedrijventerreinen. Met de e-deelfiets kun je veel korte, zakelijke ritten in de stad vervangen.'

De app registreert ook onder meer hoe vaak de fietsen gebruikt worden, de lengte van de ritten, waarvoor en wanneer ze gebruikt worden. Na afloop van de proef analyseren HAN-studenten de gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik en de behoefte aan e-deelfietsen.

Om een stap te kunnen zetten naar een schonere en beter bereikbare regio hebben IPKW en de HAN, in samenwerking met e-bike to go en Amber, het e-deelfietsproject opgezet. Het project wordt mogelijk gemaakt door VNO-NCW Midden binnen het programma Slim & Schoon Onderweg.