Justitie: tbs'er die begeleidster mishandelde mag nooit meer vrijkomen

Een tbs'er uit de Pompekliniek in Nijmegen krijgt wat justitie betreft opnieuw tbs met dwangverpleging opgelegd voor het ontvoeren en mishandelen van zijn begeleidster. 'Het is in het belang van de samenleving dat hij nooit meer vrijkomt', zei de officier van justitie tot tweemaal toe in de rechtszaal.

De 54-jarige Cor V. zou op 14 juni vorig jaar zijn sociotherapeute hebben ontvoerd en mishandeld. Hij was achterin haar auto gaan zitten en zou haar met een mes hebben geprikt. Daarna zou hij geprobeerd hebben haar zijn eigen auto in te sleuren. Dankzij getuigen werd dit voorkomen, waarna V. ervandoor ging richting Duitsland. In zijn auto werd naast tape ook een touw met aan het uiteinde twee lussen gevonden.

'Maak me dan maar gelijk dood'

Bij het voorlezen van de strafeis kon Cor V. zich niet meer inhouden. 'Maak me dan maar gelijk dood,' riep hij door de rechtbank waarna hij tot stilte werd gemaand door de rechter en zijn advocaat.

Het slachtoffer was de mentor van de tbs'er en ze werkte in de Pompekliniek. V. was aan het resocialiseren en stond op het punt om op zichzelf te gaan wonen. Nog wel begeleid, maar het is het laatste stadium van een volledige terugkeer in de maatschappij. Dat V. tbs opgelegd heeft gekregen heeft te maken met meerdere verkrachtingen en andere delicten waarvoor hij veroordeeld is.

Volgens de officier van justitie deed hij het goed tijdens de behandeling, maar is daar nu een dikke streep doorgezet.

Liefdesrelatie

Volgens de verdachte was er een amoreuze band tussen de twee. Hij zou meerdere malen hebben aangegeven een liefdesrelatie met haar te willen. Tegen een andere tbs'er zou hij zelfs gezegd hebben met haar naar bed te willen. V. ontkende dat echter in de rechtszaal: 'die man is homo, hij wil mij het bed inkrijgen.'

De officier van justitie schetste in haar requisitoir een beeld van een verliefde verdachte en een slachtoffer die dat vanuit haar professionele houding niet heeft gezien.

Gehersenspoeld

Het slachtoffer had een goede band met Cor V.. De officier van justitie geeft aan dat ze wel een goede band met V. moest opbouwen om hem te kunnen helpen en om zijn vertrouwen te winnen. V. zou het daarnaast moeite hebben gehad met het feit dat de vrouw de Pompekliniek zou gaan verlaten.

De rechter las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Zij geeft aan erg geraakt te zijn door het voorval en zegt dat haar kwaliteit van leven sterk gedaald is. Ze heeft altijd het idee gehad heeft dat het behandelteam in charge was, maar ze ziet nu dat V. hen om de tuin geleid heeft. Hierdoor is haar het vertrouwen in het tbs-systeem ontnomen. 'Ik ben door hem gehersenspoeld en beschadigd.'

De rechter doet over twee weken uitspraak.