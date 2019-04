Jamie Oliver's Pizzeria in Arnhem sluit al na een jaar

Jamie Oliver's Pizzeria in Arnhem trekt de stekker eruit. In een brief aan het personeel - die Omroep Gelderland in handen kreeg - wordt uitgelegd dat het niet meer rendabel is om de zaak open te houden.

Woensdag bleef het restaurant dicht en een dezer dagen wordt uitstel van betaling aangevraagd. Het Arnhemse restaurant van de wereldberoemde chefkok dat in maart vorig jaar openging, heeft twee fulltime medewerkers en 18 medewerkers met een flexcontract.

In de brief aan het personeel wordt uitgelegd dat het restaurant in de eerste maanden van dit jaar erg slecht heeft gedraaid. Met de toenemende kosten van het eten en drinken en de stijgende arbeidskosten kan het hoofd niet meer boven water worden gehouden.

Geen salaris

In een tweede brief wordt uitgelegd dat het personeel de maand maart niet uitbetaald krijgt en dat de financiële afhandeling via uitkeringsinstantie UWV loopt zodra deze meer informatie heeft van de rechtbank.

'We weten nog niet precies hoe het verder gaat', legt manager Souad El Hamdaoui uit. 'De uitstel van betaling wordt op korte termijn aangevraagd. Ik weet niet of er ook per se een faillissement op volgt. Ik sluit ook niet uit dat er nog een doorstart komt.'

Onvoldoende gasten

Maar dan zal er nog wel het een en ander moeten veranderen wil het levensvatbaar worden, gezien El Hamdaoui's toelichting op de huidige situatie. 'We hadden onvoldoende gasten voor een gezonde exploitatie. We hebben er van alles aan gedaan om mensen naar het restaurant te krijgen, maar het lukte niet.'

Vorig jaar gingen ook al 12 van de 37 restaurants van Oliver in het Verenigd Koninkrijk dicht.