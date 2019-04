Directeur van Schaik: 'Het is een schande dat NEC op de veertiende plaats staat'

door Richard van der Made

Het vertrek van clubman De Gier was na de afgang tegen Jong AZ (4-0) noodzakelijk volgens Van Schaik. 'Anders hadden we het natuurlijk niet gedaan. Het was de druppel na die wedstrijd. Het bouwt zich al op tijdens dat duel. Dan moet je een beslissing nemen. Je ziet de doelstelling wegdrijven, omdat het verval weer intrad.'

'Het was de derde nederlaag op rij na een aardige serie die we toch weer even hadden. Maar als je dan zag hoe we voetbalden tegen Jong AZ. De manier waarop. Er is een andere impuls nodig, want we zien de play-offs in gevaar komen. En hadden na maandag geen vertrouwen meer om zo door te gaan.'

Ron de Groot: 'De play-offs gaan we halen'

Technisch trio

Van Schaik zucht nog maar eens aan de rand van het trainingsveld waar het nieuwe trio Ron de Groot, Adrie Bogers en Rogier Meijer de eerste training uitzetten. Dinsdagmiddag zat de algemeen en technisch directeur van crisisclub NEC urenlang met de trainers aan tafel. 'Drie jongens van de club. Twee mannen met ervaring. Ron is een icoon van NEC. Mooi dat hij dit doet. En voor Rogier is dit een mooie kans. Hij staat dichtbij de spelers.'

Crisisberaad in Wijdewormer

De nacht voor het onderhoud met het drietal zat Van Schaik in zijn eigen huis in Breukelen nog uitgebreid met Jack de Gier aan tafel. Dat was na de busreis die de coach nog met de selectie maakte terug naar stadion De Goffert. Tijdens de uren van de busrit naar Nijmegen volgde in Wijdewormer crisisberaad. NEC vroeg om kantoorruimte op het sportpark van Jong AZ en gebruikte die om duidelijkheid te scheppen. Bij dat overleg was de Raad van Commissarissen en Van Schaik aanwezig. Samen kwamen zij al snel tot de conclusie dat de trainer moest wijken.

'Uitgeputte De Gier'

'Jack voelde het natuurlijk ook wel aankomen', vervolgt Van Schaik. 'Hij voelde de druk natuurlijk weer toenemen en is na die wedstrijd tegen Jong AZ nog naar mijn huis gereden omdat het ook op de route lag naar zijn huis. Al met een bepaald gevoel uiteraard. Daar hebben we gepraat. Ja, er zat een aangeslagen en uitgeputte Jack de Gier tegenover mij. Dat is pijnlijk en dat raakt je als mens. Het heeft hem duidelijk veel gedaan. Dit is een hele zwaar job geweest voor hem', heeft Van Schaik gemerkt.

'Schandalig'

Met het vertrek van De Gier stuurt NEC een vijfde trainer in zes seizoenen de laan uit. 'Dat verdient niet de schoonheidsprijs', erkent Van Schaik. 'Ook ik heb verkeerde beslissingen genomen, al zit ik hier nog maar anderhalf jaar. Maar ik ben algeheel verantwoordelijk. Het is op technisch vlak zeer onrustig en dat kan zo niet doorgaan. Het is een schande dat wij met NEC met deze begroting veertiende staan. Echt een schande.'

Van Schaik zal zelf aanblijven. 'Ik weet wat ik doe en waar ik met NEC naartoe wil.'