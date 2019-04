Gezocht: de gezichten uit Kamp Amersfoort. Mannen uit Putten al zichtbaar

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort gaat proberen alle personen die er ooit gevangen hebben gezeten een gezicht te geven. Het Kamp is op zoek naar circa 35.000 portretfoto's en wil deze presenteren in een Fotomonument in het in 2020 vernieuwde museum. Daarbij roept Kamp Amersfoort de hulp in van familie van oud-gevangenen, van musea en herinneringscentra en van verzamelaars van oorlogsmemorabilia. De meeste foto's die al binnen zijn, zijn die van de Puttense mannen die bij de razzia van begin oktober 1944 zijn opgepakt.

Gezichten Puttense mannen al op de site

In de periode 1941 tot 1945 hebben ongeveer 35.000 vaak politieke gevangenen voor korte of langere tijd vastgezeten in dit doorgangs- en strafkamp (Polizeiliches Durchgangslager) dat onder direct bevel stond van de SS. Daaronder ook honderden mannen uit Putten die werden opgepakt tijdens de razzia van 1 en 2 oktober 1944. Omdat de Puttense Stichting Oktober 44 al eerder heel veel foto's heeft opgespoord zijn de portretten van de meeste weggevoerde dorpelingen al beschikbaar. Van gevangenen uit andere Gelderse plaatsen zijn nog nauwelijks afbeeldingen gevonden of aangeleverd.

Muurschildering Kamp Amersfoort

In kamp vielen 650 doden

Van de kampbewoners zijn er circa 20.000 (soms via Kamp Westerbork) naar concentratiekampen gebracht. Ongeveer 9000 personen zijn vrijgelaten en 650 omgekomen door ontberingen dan wel executies. Behalve politieke gevangenen zaten er ook opgepakte onderduikers, vaak (jonge)mannen die de arbeidsinzet wilden ontlopen. Ook Nederlanders die een economische vergrijp hadden gepleegd, bijvoorbeeld zwarthandel of illegale slacht, kwamen in het kamp terecht. Op 19 april werd Kamp Amersfoort door de Duitsers overgedragen aan het Rode Kruis en op 7 mei reden de eerste bevrijders (de Britse 49th West Riding Infantry Division, onderdeel 1st Canadian Army) het kamp binnen.

Hendrik Dorrestijn, verzetsman en vader van Hans Dorrestijn, overleed in 1942 in Kamp Amersfoort (foto: Kamp Amersfoort)

Om te laten zien dat ze mens waren en geen nummer

In het kamp namen de nazi’s de gevangenen hun waardigheid af en werden ze een gezicht in de massa, een nummer in plaats van een naam. Kamp Amersfoort wil hen via het project ‘Geef gevangenen een gezicht’ weer mens maken. "Om te laten zien met hoeveel ze waren, om te laten zien hoe verschillend ze waren, om te laten zien dat ze mens waren en geen nummer. We hopen dat iedereen die dit project omarmt nog één keer de zolder op kruipt of oude fotoalbums uit de kast trekt om ons te helpen de oud-gevangenen weer zichtbaar te maken’’, aldus directeur Willemien Meershoek van Kamp Amersfoort.

Op de site www.geefgevangeneneengezicht.nl staan nu nog een kleine hoeveelheid foto's maar Kamp Amersfoort verwacht er veel meer binnen te krijgen. Foto's en namen kunnen worden aangemeld via de site of via foto@kampamersfoort.nl Telefonisch is het fototeam op dinsdag t/m vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en op maandag van 13.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer 033-4613129.