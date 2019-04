Gratis rookmelder en inbraakalarm voor duizend ouderen in de Achterhoek

In de Achterhoek is vandaag de officiële aftrap van het project 'Leefsamen Achterhoek'. In dit project krijgen duizend huishoudens met kwetsbare ouderen een inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders.

De ‘slimme sensoren’ alarmeren het sociale netwerk van buren, familie en mantelzorgers bij een noodgeval. Het is bedoeld om de veiligheid van ouderen te verbeteren en ook kunnen ze op deze manier langer zelfstandig blijven wonen.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen een groter risico lopen om slachtoffer te worden van diefstal of een woningbrand. De slimme sensoren moeten dit helpen voorkomen. Het is voor het eerst dat de slimme sensoren op grote schaal worden gebruikt voor deze doelgroep. De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk nemen deel aan het project.

Succesvol

Ouderen in buitengebieden kunnen meedoen aan het project. Mensen die zich aanmelden, ontvangen de sensoren en installatie helemaal voor niks, net als een jaar lang gratis alarmering. Na die periode beslissen deelnemers zelf of zij aan het project blijven meedoen.

De gemeenten volgen hierbij het voorbeeld van succesvolle proeven die inmiddels in Winterswijk en Oost Gelre zijn uitgevoerd. De ervaringen in Winterswijk en Oost Gelre zijn zeer positief. Mensen zijn daadwerkelijk in staat om langer veilig thuis te wonen. De deelnemers voelen zich meer verbonden met hun mantelzorgers, ze voelen zich veilig in hun woning en ervaren de sensoren niet als inbreuk op hun privacy.

Gouden Rookmelder

Bij wijze van officiële aftrap installeert de burgemeester Marianne Besselink in Vorden woensdag slimme sensoren bij een oudere dame in huis. Het project dat een samenwerking is tussen onder meer de Veiligheidsregio Noord- en Oost -Gelderland en de Vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen, is ook genomineerd voor de Gouden Rookmelder, een belangrijke prijs in het kader van brandpreventie.

Donderdag is duidelijk of 'Leefsamen Achterhoek' de prijs wint.

