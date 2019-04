Voormalig autorijschool in Brummen wordt maakplaats voor kinderen

Een timmerplaats, een houtopslag en een knutselhoek zijn er al, maar Frederique Visch breidt haar Maakplaats The Villa in Brummen graag uit met een keuken en een schilderatelier. Burgemeester Alex van Hedel startte woensdag de inzamelingsactie daarvoor.

door Freke Remmers

Frederique Visch kocht in 2016 een huis aan de Zutphensestraat in Brummen en kreeg daar negen garageboxen bij. Het was namelijk ooit een autorijschool, maar zelf heeft ze niet zoveel auto's om die garageboxen allemaal te vullen.

In plaats daarvan wil ze ze inzetten om een maakplaats op te zetten voor kinderen en jongeren die daar kunnen knutselen, timmeren, naaien, schilderen en koken.

Vijftig kinderen

'We zijn in oktober rustig begonnen. Op dit moment zijn er elke donderdag zo'n vijftien kinderen in wisselende samenstelling. In totaal komen er zo'n vijftig kinderen af en toe langs', vertelt Visch.

In het dagelijks leven is zij coach en yogadocent. Ze gaf ooit trainingen aan kinderen met een taakstraf. 'Toen zag ik dat het leven van die kinderen, hadden ze in het begin wat meer aandacht gekregen, er heel anders uit had kunnen zien. We hebben nu ook regelmatig gesprekken over scheidingen, pesten... Het is dus gelukt om een sfeer neer te zetten waar de kinderen zich fijn voelen.'

Buurtmaaltijd

Met het geld van de inzamelingsactie - het streefbedrag is 4.000 euro - wil ze nog een schilderatelier en een keuken bouwen, zodat er ook geschilderd en gekookt kan worden. Het idee is om de maaltijden te delen met de buurt.

De deelnemers komen nu vooral uit Brummen en omgeving, maar ze hoopt dat de maakplaats ooit een regionale functie krijgt. Ook hoopt ze nog jongeren van de middelbareschoolleeftijd te bereiken.