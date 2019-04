Nieuw paardje in Doesburg krijgt alarm tegen diefstal

Op de Paardenmarkt in Doesburg staat geen lege sokkel meer, maar prijkt een nieuw beeldje. In februari vorig jaar werd het bronzen paardje van kunstenaar Theo Renirie gestolen, tot groot verdriet van veel inwoners. Een nieuw paardje, van kunstenares Rini Dado, wordt donderdagmiddag onthuld door de burgemeester.

Ina Timmer van de Culturele Zondag Doesburg is één van de initiatiefnemers van het nieuwe paardje achter de Gasthuiskerk. 'Het was in eerste instantie de bedoeling om het oude paardje na te maken, maar de kunstenaar is overleden en er was geen mal meer van het bronzen beeldje. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere oplossing.'

Zo kwamen de initiatiefnemers uit bij de Doesburgse kunstenares Rini Dado. Samen met haar en dankzij geld van verschillende sponsoren is het nieuwe beeld - een liggend paardje - tot stand gekomen.

Beluister hier naar het gesprek met Ina Timmer:

Het gestolen paardje is nooit terug gevonden. 'Vermoedelijk is het omgesmolten. Ook de daders zijn niet gepakt', aldus Timmer. Om diefstal van het nieuwe beeld te voorkomen wordt het goed beveiligd. 'Daar hebben we ook flink wat geld in gestoken. Er komt in ieder geval een alarm op en die waarschuwt onder andere omwonenden. '

Ook krijgt het beeldje een naam. 'Maar die blijft nog even geheim tot aan de onthulling', lacht Timmer.

Zie ook: Bronzen paard gestolen bij kerk Doesburg