Auto ondersteboven; flinke file op A50 bij Heteren

Op de A50 bij Heteren is woensdagochtend een auto op zijn kop beland. De weg is inmiddels weer vrijgegeven en de file is opgelost.

Het ongeluk vond plaats aan de voet van de Rijnbrug in Heteren. Twee rijstroken in de richting van Oss werden gesloten en dat leverde een flinke file op in zuidelijke richting.

Verkeer naar Nijmegen en Den Bosch werd geadviseerd om te rijden via Arnhem, over de A12, A325 en A15. Omrijden is inmiddels niet meer nodig. Ook de korte kijkersfile in tegengestelde richting is opgelost.

Ook vertraging vanaf Hattem

Eerder op de ochtend viel al een vrachtwagen stil op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. De rechterrijstrook was dicht en er werden bergingswerkzaamheden uitgevoerd. Dat zorgde eveneens voor een fikse vertraging vanaf Hattem.