De Groot toegevoegd aan staf NEC met Bogers en Meijer

Ze gaan werken op basis van gelijkheid, maar De Groot zal het woord voeren naar buiten toe. Hij geldt als een echt clubicoon. De Groot, bijgenaamd Bikkeltje, speelde in de jaren '70 en '80 voor NEC en was daarna assistent-trainer en in 1999/2000, 2006, 2013 en 2017 interim-trainer. Dit seizoen was hij verantwoordelijk voor Jong NEC, dat bovenaan staat in de beloftencompetitie.

Adrie Bogers

Bogers was dit seizoen al assistent van de dinsdag op non-actief gestelde trainer Jack de Gier. Vorig seizoen begon hij als hoofdtrainer en bij de winterstop stond NEC toen tweede met het minste verliespunten van de eerste divisie. Desalniettemin werd Bogers toen vervangen door de onervaren Pepijn Lijnders, die er niet in slaagde om te promoveren met NEC. Hij heeft nog een contract tot 2020.

Rogier Meijer is nu trainer van NEC Onder 19. Hij werkte eerder als jeugdtrainer bij De Graafschap, waar hij ook jarenlang in het eerste elftal speelde.

Rogier Meijer

