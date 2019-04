Benschop en Serrarens balen van onnodige nederlaag De Graafschap

'Ik sta hier met een gevoel van ongeloof', zei spits Benschop. 'Als ik die ballen maak, winnen we deze wedstrijd. Op een of andere manier gaan die ballen er niet in deze dagen. We doen er alles aan en spelen goed. Het is gewoon hartstikke zuur.'

'Ik denk dat we deze lijn toch moeten doortrekken. Die tegengoal, tsja, dat is voetbal. Als je hem zelf niet maakt, krijg je hem tegen. Voor de tweede wedstrijd op rij al. Maar we moeten het vertrouwen niet verliezen. We weten dat we een moeilijk programma hebben, maar we laten het zien met de manier waarop we spelen. Het enige wat we nog moeten doen, is onszelf belonen.'

Fabian Serrarens vond de nederlaag zwaar onverdiend. 'Heel frustrerend. We speelden de eerste helft heel goed en creëerden veel kansen. De tweede helft was iets minder, maar er was niks aan de hand. Maar dan krijg je weer uit een dood spelmoment een kansje tegen en dan ligt-ie er meteen in. Het zit wel even tegen. Want net als de vorige wedstrijd zijn we negentig minuten de bovenliggende partij. Maar dan zijn het die momentjes die het beslissen. Dan moeten we alleen wel meedogenloos zijn en dat zijn we niet. Voor mij wel lekker om weer te spelen na vier, vijf weken eruit te zijn geweest.'

Het contract van de aanvaller loopt af na dit seizoen en er is al belangstelling van andere clubs, ook uit het buitenland. 'Ik heb niks gehoord van de club. Het loopt af in de zomer, kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb hier een mooie tijd gehad en heb het nog steeds naar mijn zin. Dus wie weet wat er gebeurt. Als ik wat weet, ben je de eerste die het hoort', grijnst de aanvaller.