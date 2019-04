Overbetuwe eert vertrekkend burgemeester met Erepenning

En een burgervader is Van Asseldonk ook echt gebleken, zo meent de voltallige gemeenteraad. 'Niet voor niets is er door inwoners met teleurstelling gereageerd op je vertrek. Je bent jezelf gebleven en hebt de harten van veel inwoners weten te stelen.'

Vooral zijn betrokkenheid kon op veel lof rekenen. 'Je was overal present. Van de carnaval tot het sportveld', zo zegt Dennis Janssen van het CDA. Daarnaast heeft de burgemeester Overbetuwe volgens raadsleden op de kaart gezet en goed weten te positioneren.

'Ongeduldige zij-instromer'

Van Asseldonk was bij zijn aantreden een zogenoemde zij-instromer uit het bedrijfsleven. Dat was ook te merken. 'Je hebt je ongeduld nooit onder stoelen of banken gestoken. We moeten zien dat we die koers en het tempo vasthouden', merkt de lokale VVD-fractie op. 'Knap dat je die politieke slangenkuil hebt overleefd.'

Ook de persoonlijke betrokkenheid bij een aantal onderwerpen staat raadsleden bij. Zo maakte de vertrekkend burgemeester zich tijdens de vluchtelingencrisis hard voor opvang in Overbetuwe. Tegen ondermijning en de vestiging van motorclubs trad hij hard op.

'Veel voldoening als burgemeester'

Komende donderdag neemt Van Asseldonk formeel afscheid. Wat hij gaat doen is nog onduidelijk. 'Een blik op het verloop van mijn arbeidzame leven leert dat ik nooit (veel) langer dan een periode van zes jaar in dezelfde functie actief geweest ben. Na die periode ontstaat bij mij de behoefte om een andere weg in te slaan. Dat is ook nu het geval, ondanks het feit dat het ambt van burgemeester mij bijzonder veel uitdaging en voldoening gaf en geeft', lichtte hij zijn besluit eerder toe.

Een ding is zeker: Van Asseldonk blijft inwoner van de gemeente Overbetuwe. Hij blijft met zijn man Fred in Randwijk wonen. Patricia Hoytink-Roubos wordt de nieuwe burgemeester van Overbetuwe, zij is nu nog wethouder in de gemeente Berkelland.

