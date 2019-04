Zware windstoot in Oosterbeek: 'Het leek wel of het einde van de wereld er was'

'Het leek wel of het einde van de wereld er was', vertelt Jan Litjens, bij wie in de tuin een aantal bomen omwaaiden of flink beschadigd raakten.

'Ik heb ontzettend geluk gehad'

Litjens was in de tuin aan het werk toen het noodweer plotseling losbarstte. 'Ik vertrouwde het niet en dacht: ik ga naar binnen. Ik had nog geen drie stappen gezet of er viel al een boom om. Precies op de plek waar ik eventjes daarvoor stond. Ik heb ontzettend geluk gehad.'

Erge film

'Zelfs in een erge film kunnen ze dit nog niet filmen. Zoals de bomen van links naar rechts gingen, was echt angstaanjagend', rilt Litjens nog even na. Bij een buurman van hem ligt er een meterslange boom dwars door de tuin. De wortels steken uit de grond. De buurman is eigenlijk wel blij, want de boom werd toch wel te groot.

De brandweer moest met een hoogwerker en een kettingzaag in actie komen om geknakte takken af te zagen. Bij een van de bomen hingen die gevaarlijk boven het trottoir en de weg. Bevelvoerder Paul Rijpstra van de brandweer Oosterbeek spreekt over een flinke windstoot. 'We zitten in een hoog gedeelte van Oosterbeek. Met name de dennen hebben het zwaar gehad.'