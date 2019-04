'Ik dacht dat mijn Lexus op drie pitten reed'

De benzinepomp in Gendt waar diesel in benzinetanks verdween. Foto: Persbureau Heitink/Bryan Derks

Bij Omroep Gelderland hebben zich automobilisten gemeld die geen benzine maar diesel hebben getankt in Gendt. Bij tankstation Milder kwam door een fout diesel terecht in de brandstoftanks voor benzine.

Een van de slachtoffers daarvan is Brian Melet uit Haalderen. Melet had dinsdagmorgen om 3.30 uur getankt. 'Ik ben depothouder voor de Gelderlander en moet ervoor zorgen dat bezorgers in Bemmel en Gendt de kranten kunnen rondbrengen', legt hij uit. 'Gelukkig voor mij waren de kranten bezorgd toen ik er vanmorgen achterkwam dat de auto het niet meer deed.'

Verkeerde versnelling

Aanvankelijk dacht de Haalderenaar dat zijn auto in de verkeerde versnelling stond, maar helaas voor hem bleek er meer aan de hand.

Eigenaar van het tankstation in Gendt is Kuster Olie in Babberich. Melet: 'Ik heb ze geprobeerd te bellen, maar ik kreeg de voicemail.' Kuster liet Omroep Gelderland dinsdag weten dat gedupeerden schadeloos worden gesteld.

Brabander Harm Vloet die bij zijn vriendin in Gendt was, zegt daarmee blij te zijn. Want ook hij tankte diesel bij Milder, terwijl hij dacht euro in zijn tank te hebben gegooid.

Witte rook en pruttelende motor

Hij legt uit: 'Ik had wonderbaarlijk 35 à 40 kilometer afgelegd naar mijn werk. Onderweg kwam ik er achter dat ik minder vermogen had. Ik was van plan na het werk even langs te gaan bij de garage. Toen ik eenmaal klaar was met werk startte mijn auto met moeite en hield er ook heel snel weer mee op.'

Veel witte rook uit de uitlaat en een pruttelende motor voor Vloet. 'De garage waar mijn auto in onderhoud is wist niet wat het kon zijn. Toen kwam ik gelukkig jullie artikel tegen op Facebook. Morgen wordt mijn auto weer opgelapt.'

Ik kon niet harder dan 30 kilometer per uur Nick Brugman tankte diesel in plaats van benzine

Ook Nick Brugman baalt. De leerling-monteur ('geen auto's maar van hijskranen') die dagelijks naar Nijmegen moet, gooide maandagavond zijn Lexus IS 200 vol voor ruim 94 euro. 'Ik heb een tank van 62 liter. Ja, het is een 'dikke' auto', aldus Brugman.

Maar van rijden was dinsdag niet echt sprake. 'Ik kon niet harder dan 30 kilometer per uur, ik had het gevoel dat de auto op drie pitten (cilinders, red.) reed in plaats van zes.'

Duidelijkheid via groepsapp

Brugman kwam ook weer thuis en bereikte met zijn heilige koe zelfs nog het huis van een kameraad in Huissen. 'Ik wist nog steeds niet wat er aan de hand was tot ik bij hem in een groepsapp een bericht las van de diesel bij Milder.'

Het kwartje viel, maar de schade zal groter zijn, realiseert de jonge automobilist zich. 'De tank moet worden leeggepompt en de leidingen moeten worden schoongespoeld.'

